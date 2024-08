Renovação de ônibus: 78 coletivos começam a circular no domingo (1º/9)

Começam a circular no próximo domingo (1°/9) 78 novos ônibus da Viação Marechal, que vão beneficiar a população que utiliza as linhas do Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga (ao sul da avenida Hélio Prates) e Ceilândia. O anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira (29/8), na altura da Estação 102 Sul do Metrô.

Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), houve uma cobrança efetiva a todas as empresas do Distrito Federal para que ocorresse a renovação dos coletivos. "Graças ao trabalho desses empresários e de todos os trabalhadores do transporte público do DF, a gente tem conseguido avançar cada vez mais, entregando mais conforto para a população que se locomove todos os dias aqui para o centro da cidade", disse, acrescentando que o DF tem o melhor transporte público da região centro-oeste.

As melhorias, segundo Ibaneis, também se devem às obras de infraestrutura realizadas em sua gestão. "Desde 2019, não temos greves no sistema de ônibus do DF, devido ao diálogo constante com a Secretaria de Mobilidade, as empresas e os rodoviários", destacou. Os novos coletivos vêm equipados com ar-condicionado e motor Euro 6, são menos poluentes e possuem acessibilidade e elevador para pessoas com deficiência.

Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, frisou que os ônibus têm menos impacto em poluição, atendem com mais qualidade, menos ruído, mais agilidade e mais regularidade. "Com isso, a gente tem um transporte mais confortável, mais previsível e com um atendimento muito mais adequado às necessidades do usuário do nosso transporte”, afirmou.



Frota mais nova do país

No evento desta manhã, o secretário explicou que a Marechal era a empresa mais atrasada na renovação da frota, em vista das dificuldades enfrentadas durante a pandemia. "No entanto, nós repactuamos os cronogramas e a empresa conseguiu cumprir a exigência do contrato, que prevê ônibus simples com até sete anos de vida útil e biarticulados ou articulados, com até dez anos. Com essa renovação, junto às outras que já ocorreram, a nossa média de idade da frota cai pra menos de três anos. Assim, temos frota mais nova do Brasil", ressaltou.

No total, o DF possui uma frota de cerca de 3 mil ônibus. Até o fim da ano, o objetivo é entregar mais 377, dos quais 78 já foram entregues hoje. Ao Correio, Zeno Gonçalves, adiantou que a Piracicabana deve entregar mais 60 coletivos ainda em setembro, enquanto a Urbi deve ter uma renovação de mais de 70 até o final do ano.

"Queremos que o usuário tenha mais acesso e utilize mais o transporte público, mais a integração, pagando menos. Dessa forma, tiramos mais carros das ruas, reduzindo a poluição e melhorando a sustentabilidade", concluiu.