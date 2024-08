Mais 99 linhas de ônibus do DF deixam de receber dinheiro em espécie

O sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal vai passar por uma alteração. Na próxima quinta-feira (15/8), mais 99 linhas de ônibus vão deixar de receber o pagamento de dinheiro em espécie. Ao todo serão 30 da Piracicabana, 24 da Marechal, 19 da Pioneira, 16 da BsBus e 10 da Urbi.

Essas linhas se somam às 52 que já não aceitam esse tipo de pagamento desde 1º de julho, no DF. Os ônibus deixaram de aceitar a tarifa em dinheiro para receber apenas pagamentos por cartões de transporte (BRB Mobilidade e Vale-Transporte), cartões bancários (crédito e débito) e por aproximação por meio de smartphones, smartwatches ou pulseiras inteligentes.

Para facilitar a rotina da população que utiliza o transporte público e dar suporte aos usuários do cartão Mobilidade, o BRB Mobilidade conta com mais de 150 pontos de atendimento disponíveis para retirada de cartões e recarga. Todas as informações podem ser vistas no site do BRB Mobilidade. Quem utiliza o aplicativo BRB Mobilidade também pode adquirir créditos de transporte com o pagamento via Pix no próprio app.

Para recarregar o cartão, os pontos de atendimento aceitam pagamentos em dinheiro e cartões de crédito e débito. A operação também pode ser feita pelo app BRB Mobilidade, por meio de boleto e Pix e pelo site oficial. O valor mínimo de recarga é de R$ 5 nos canais virtuais e de R$ 2,70, nas lojas físicas. A emissão da primeira via do cartão é gratuita. Em caso de segunda via, é necessário pagar uma taxa de R$ 5,40.

A decisão faz parte do projeto que pretende extinguir o pagamento em espécie dos ônibus. Segundo a Portaria nº 78 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), as passagens deverão ser pagas com cartão do transporte coletivo ou com cartões bancários.

Veja abaixo a relação das linhas que deixam de receber dinheiro em espécie a partir de quinta-feira (15/8):

Piracicabana (Área 1)

0.022: W3 Norte-L2 Sul (SDN)/Vila Telebrasília /SQS 616 (SQS 216 – 416) / W3 Sul – L2 Norte (SDN)

0.023: TAN (SQN 212 – 213) / L2 Norte-W3 Sul (SDN) / Vila Telebrasília / L2 Sul – W3 Norte (SDN)

0.032: Terminal Asa Sul / L2 Sul – Norte (Esplanada) / W3 Norte – Sul

642.2: Planaltina (BR-020) / W3 Norte – Sul (Terminal Asa Sul)

0.025: Rodoviária Plano Piloto / Sudoeste-Octogonal / F. Importados / SIA (Trechos 2 e 17) / Setor de Inflamáveis

616.1: Arapoanga / Paranoá (Ponte JK) / Rodoviária do Plano Piloto

0.604: Planaltina (Buriti III) / SAAN / SIA / TAS

0.519: Sobradinho II (Mansões – Condomínio Sansão) / Eixo Norte – Sul / TAS

0.518: Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada)

600.8: Planaltina (Av. Independência) / L2 Norte (UnB) / L2 Sul

0.031: Terminal Asa Sul / W3 Sul – Norte / L2 Norte – Sul (Esplanada)

518.2: Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada)/ L2 Norte (UnB)

110.2: Rodoviária do Plano Piloto / UnB (Caesb)

116.2: Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Monumental / Setor Noroeste

115.2: Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada) / L2 – W3 Norte

604.3: Vale do Amanhecer / Planaltina (Av. Independência) / SAAN / SAI / SGCV / TAS

0.521: Sobradinho I (Q 18) / L2 Norte – Sul (UnB – Esplanada) / TAS

0.006: Cruzeiro / Sudoeste / W3 Sul / Octogonal

0.503: Sobradinho Q. 18 / SAAN / SIA / SGCV / TAS

0.624: Planaltina / Eixo Norte / Esplanada (Catedral)

605.1: Planaltina / Buritis III / Jardim Roriz / L2 Norte-Sul (Esplanada) / TAS

0.527: Nova Colina / Sobradinho (Q. 18) / Cruzeiro (Epia-Eixo Monumental-SIG)

0.522: Sobradinho I (Q 18) / Sobradinho II (DF-150) / L2 Norte-Sul (UnB – Espl/TAS)

0.024: Cruzeiro / Octogonal – Sudoeste / Esplanada (CNB)

0.516: Sobradinho / Esplanada (Grande Colorado / DF-425 – DF-150)

600.5: Estância (Cond. Total Ville) / Eixo Norte e Sul

600.1: Estância (Cond. Total Ville) / Eixo Norte/ Rodoviária do Plano Piloto

519.3: Sobradinho II / Mansões / Eixo Norte-Sul / Terminal Asa Sul

642.4: Estância (Cond. Total Ville) / W3 norte/ Rodoviária do Plano Piloto

022.1: Circular Garagem Piracicabana / Palácio do Buriti / Noroeste





Pioneira (Área 2)

0.011: TAN (Entrequadra Norte) / Esplanada (L2 Norte) / Aeroporto (Eixão Sul)

073.4: Circular Park Way / Aeroporto

182.2: São Sebastião (Residencial do Bosque) / SAAN (Ponte JK)

180.6: Jardins Mangueiral / W3 Norte

3206: Setor Sul (Lado Oeste) / BRT

100.4: Itapoã / Paranoá / Cidade do Automóvel (Zoológico – Park Shopping – SIA)

180.5: Jardins Mangueiral / W3 Sul

3317: Term. 279 / Av. Alagados / Porto Seco (DF-290) / Term. Integração Sta Maria – BRT

3307: Terminal de Integração de Santa Maria / Expansão / Total Ville

3203: Terminal Gama Sul / Setor Leste (PFDF)

194.2: São Sebastião (Residencial Oeste – Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK)

0.030: Terminal Asa Norte (SQN 212 – 213) / W3 Norte – Sul / Aeroporto

761.2: Terminal do Paranoá / Paranoá Parque / Rodoviária Plano Piloto (Ponte JK)

0.756: Paranoá / Itapoã / SAAN / SIG / Sudoeste

3212: Terminal de Integração BRT Gama / DF-475 / Ponte Alta Norte ( Av. Buritis )

0.194: São Sebastião (Bairro São Francisco – Quadra 09) / W3 Sul (Ponte JK)

0.197: São Sebastião (Res. Bosque – Vila São José – Q. 100 e 200) / W3 Norte (Ponte JK)

197.7: São Sebastião (Parque dos Ipês/Crixá) – QI 23) / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK)

3202: Setor Sul – Leste (Q. 50) / BRT Gama





Urbi (Área 3)

870.9: Riacho Fundo II (Av. Contorno) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB- Eixo)

811.1: Riacho Fundo II (Avenida Contorno) / W3 Sul -Norte (EPNB – Epia – Setor Policial Sul)

807.5: Metrô Furnas / Sest-Senat

806.2: Circular QS 18 / 31 (via Caub I e Estação BRT)

0.871: Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG -SIG)

870.7: Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

871.3: Recanto das Emas (Q. 800 – EPNB – Epia) / W3 Sul – Norte

874.4: Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano (EPNB-SIG)

0.176: Riacho Fundo (EPNB – Epia – Zoo) / L2 Sul-Norte / Esplanada / UNB / TAN

160.2: Núcleo Bandeirante (Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

Marechal (Área 4)

0.345: Setor P Sul / L2 Sul (Estrutural)

383.1: Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Pista do Estádio – EPTG – Epia)

337.1: Setor P Sul / W3 Sul (via Setor Policial) / Rodoviária do Plano Piloto

942.2: Sol Nascente Trecho I (Estrutural)/W3 Norte

336.1: Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Park Shopping – Zoológico)

376.2: Taguatinga Sul (EPTG) / W3 Norte (Eixo Monumental)

0.378: Setor P Sul / EPTG / W3 Norte / Terminal Asa Norte

0.914: Setor P Sul / SAAN (Estrutural)

0.305: Taguatinga Sul / W3 Sul (SIG)

0.167: Guará II – I / EPTG / L2 Sul – Norte / UnB / Terminal Asa Norte

305.4: Taguatinga Sul / QS 11 / Vereda da Cruz / Areal / Águas Claras /W3 Sul-Norte (EPTG)

0.301: Setor P Sul / W3 Sul (P3 Sul – SIG)

910.1: Setor P Sul / SIA Trecho 17 / Cruzeiro / SAAN / Setor Terminal Norte (EPCT)

0.910: Setor P Sul / SAI / Cruzeiro / Sudoeste (EPTG)

376.3: Taguatinga Sul / SIA-SAAN / Terminal Provisório da Asa Norte

386.1: Setor P Sul / Aeroporto/ Lago Sul / QI 25

306.5: Taguatinga Sul / Areal / Arniqueira / Esplanada / Rodoviária do Plano Piloto / EPNB (Eixo)

0.903: Setor P Sul / Esplanada (Estrutural)

850.1: Samambaia Norte (2 Avenida – Q. 400/600) / Guará I e II (via Pistão Sul)

154.3: Guará I-II (QE 32-58) / Zoológico / Esplanada dos Ministérios (Eixo)

167.1: Guará II – I / EPTG / L2 Sul – Norte / Esplanada / Terminal Asa Norte

300.1: Setor P Sul (Nova QNL) Rodoviária do Plano Piloto ( Eixo)

0.008: Circular Águas Claras (Taguatinga Shopping)

336.2: Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada (Eixo)

BsBus (Área 5)

872.3: Recanto das Emas (Q 800) / Riacho Fundo II / Taguacenter

313.2: Setor O / W3 Sul 716 (SIG) – Semiexpressa

0.370: Ceilândia (QNR 5) / Expansão Setor O / Estrutural / L2 Norte / UnB / TAN

0.371: Setor M Norte / Estrutural / Eixo Monumental / L2 Norte / UnB / TAN

338.1: Setor O (Expansão – P2 Norte) / Estrutural / L2 Norte / UNB / TAN

334.4: QNR / Sol Nascente (Trecho 3) / P2 Norte / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo)

0.918: Setor O (Via O2) / M Norte / SIA Tr. 3 / Cruzeiro / Sudoeste

324.1: Setor M / Esplanada (Estrutural)

313.1: Sol Nascente (Trecho II) / W3 Sul / Rodoviária do Plano Piloto

920.4: Setor O (Cond. Privê-Via Leste) / EPTG / Via Eixo / Esplanada / Rodoviária do Plano Piloto

384.1: QNR 5 (P2 Norte – Hélio Prates) – EPNB / Lago Sul (Aeroporto – QI 25)

323.1: Setor M Norte (Nova QNL) / W3 Sul (SIG – 716 Sul)

0.551: Setor O (via M2) / W3 Sul (Semiexpresso) / EPTG / SIG

335.1: Setor O / EPTG / SIG / W3 Sul (Quadra 716 Sul) – Semiexpressa

389.1: Setor M Norte / Lago Sul (Aeroporto)

323.2: Setor O / M Norte ( M – L) / W3 Sul (SIG – Q 716) – Semiexpressa