"Nós temos feito de Brasília a cidade do esporte", afirmou Ibaneis Rocha

Em apresentação da nova composição do STJD, governador Ibaneis Rocha destaca fortalecimento do segmento esportivo do DF - (crédito: JOEL RODRIGUES/Agencia Brasília)

Na noite desta terça-feira (27/8), durante a solenidade de apresentação da nova composição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), o governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou os investimentos e os esforços do Governo do Distrito Federal (GDF) para fortalecer o segmento esportivo na capital federal. O evento na Casa do Futebol, sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Lago Sul.

“Nós temos feito de Brasília a cidade do esporte. Sexta-feira nós tivemos aqui o lançamento do Rally dos Sertões. Estamos trazendo grandes eventos com apoio da sociedade civil e com apoio do futebol”, afirmou.

Nos últimos meses, a capital também recebeu o Festival de Areia de Brasília, campeonato de vôlei de praia e futevôlei, e o Torneio Mundial de Beach Tennis, além de jogos dos campeonatos de futebol masculino.

A intenção do governador agora é transformar a Arena BRB Mané Garrincha no estádio oficial da Seleção Brasileira de Futebol.

O primeiro passo já foi dado: a capital será palco em 15 de outubro do jogo entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e no México.

Além disso, em 2027, Brasília será uma das cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Centros Olímpicos e Paralímpicos

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) informa que as aulas nas 12 unidades dos Centros Olímpicos e Paralímpicos serão retomadas nesta quarta-feira (28/8).

As atividades haviam sido suspensas em decorrência da fumaça vinda de outros estados prejudicando a qualidade do ar em todo DF. De acordo com o último boletim divulgado pelo Instituto Brasília Ambiental, as condições da qualidade do ar no DF, apesar de ainda haver névoa seca, vem apresentando melhoras.

*Com informações da Agência Brasília

