Operação apreende cigarros eletrônicos no Guará - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF) fez na tarde desta quinta-feira (29/8) a Operação Vape 2. Os agentes realizaram diligências em um estabelecimento comercial localizado no Guará.

No local, foram encontrados e apreendidos cigarros eletrônicos (conhecidos como vapes), bem como essências destinadas ao uso nesses dispositivos.



O proprietário do estabelecimento foi autuado por crime contra a saúde pública, especificado no artigo 278 do Código Penal. Após os trâmites, ele foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança.