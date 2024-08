Ladrões em fuga tentam derrubar policial de moto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de cometer diversos furtos no interior de veículos. Na noite desta quarta-feira, 28/08, a dupla tentou fugir da polícia com uma criança de 4 anos dentro do carro. Um dos criminosos já havia sido detido semana passada em Águas Claras, mas acabou sendo liberado.

Ao identificar comportamento suspeito da dupla, os policiais iniciaram a abordagem. Os suspeitos, que estavam em um Volkswagen Gol cinza, não obedeceram à ordem de parada e ainda tentaram atropelar um policial que estava em uma motocicleta.

Os policiais do GTOP 48, do Riacho Fundo, foram alertados da fuga via rádio e avistaram o carro na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Foi dada nova ordem de parada, mas a dupla desobedeceu, dando continuidade a uma perseguição em alta velocidade que colocou em risco a vida de pedestres e outros motoristas. A perseguição só acabou na quadra QS 02 do Riacho Fundo, quando o veículo colidiu com uma placa de sinalização, subiu na calçada e parou. Além dos dois homens, foi encontrada uma criança de apenas 4 anos de idade no interior do carro.

Um dos detidos já havia sido preso pela PMDF uma semana antes, no dia 20 de agosto, em Águas Claras, pelo crime de furto em interior de veículo e porte de arma branca. O segundo indivíduo também possui passagens por furto.

A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, enquanto os dois homens foram encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia. Vítimas dos furtos em Planaltina foram contactadas e identificaram seus pertences.