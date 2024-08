CLDF encerra semana Legislativa da Primeira Infância

Encerramento contou com peça teatral dos bonecos do Detran-DF - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Terminou ontem, na Câmara Legislativa do DF, a Semana Legislativa da Primeira Infância, criada para evidenciar a necessidade de garantir os direitos das crianças entre 0 e 6 anos. No último dia, o evento contou com uma exposição de Ed Alves, com curadoria de Wandelei Pozzembom, respectivamente fotógrafo e editor de fotografia do Correio Braziliense, além de debates e atividades para os pequenos.

Idealizadora da semana, a deputada Paula Belmonte (Cidadania) esteve presente e destacou a importância do evento como uma iniciativa crucial que chama a atenção para a necessidade de um desenvolvimento saudável e feliz das crianças. "Investir na primeira infância representa uma janela de oportunidades para desconstruir as desigualdades que estão enraizadas em nossa sociedade e promover bem-estar social e emocional", afirmou.

Leia também: Seminário global marca os cinco anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância

Belmonte enfatizou que o objetivo da semana é dar visibilidade a um assunto cientificamente comprovado: o investimento nos primeiros anos modifica a vida da pessoa e, consequentemente, muda a sociedade, pois a criança de hoje é o contribuinte de amanhã.

Foram três dias de debates, além de uma sessão solene para homenagear aqueles que trabalham pelo desenvolvimento da primeira infância. Além da exposição de fotos, o encerramento contou com uma peça teatral dos bonecos do Detran-DF e brinquedos infláveis, que divertiram 150 crianças de escolas públicas de São Sebastião e Recanto das Emas.

Entre os especialistas em assuntos relacionados à primeira infância que participaram do evento, estão o deputado federal e médico cirurgião-pediátrico, Zacarias Calil Hamu (União-GO); a professora e membro da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Maria Beatriz Linhares; o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do DF, Gustavo Henrique Camargos; a nutricionista materno-infantil Rayssa Martinelli; e a psicóloga Aline Dias de Araújo do Valle.

Leia também: CLDF aprova lei que fiscaliza recursos destinados à primeira infância

A professora Ana Cláudia dos Santos, que trabalha na Secretaria de Educação há 19 anos, também destacou a importância da semana. "O evento é crucial, porque muitas crianças não têm acesso a informações valiosas sobre desenvolvimento e educação, especialmente aquelas que ficam em creches ou são cuidadas por outros responsáveis", ressalta.











Exposição

Ed Alves, autor das fotos expostas, conta que a intenção foi mostrar não apenas a alegria e a pureza das crianças, mas também as dificuldades e desafios que muitas delas enfrentam. "A gente tem que mostrar a realidade da primeira infância, não só a criança feliz e bem cuidada, mas também a realidade que todo mundo no Brasil e aqui em Brasília vê, onde crianças trabalham em lixões e vivem em condições precárias", explica. As fotos, que são fruto de anos de trabalho de Ed Alves, retratam cenas impactantes, como crianças brincando em terrenos com esgoto a céu aberto e famílias vivendo em condições de extrema pobreza.

O editor de fotografia responsável pela curadoria, Wanderlei Pozzembom, explica que foi procurado pelo gabinete da deputada Paula Belmonte para criar uma exposição focada no tema. "Eu conversei com o Ed, que tem um material bacana, e ele me passou 60 fotos, selecionei 28 delas", destacou Pozzembom. Ele menciona a possibilidade de a exposição se tornar itinerante, visitando shoppings, espaços públicos e eventos como a Feira do Livro, para ampliar o seu impacto, até o fim do ano.

"A exposição fotográfica ilustrou a primeira infância vulnerável e a que todas as crianças merecem, reforçando a necessidade de políticas públicas eficazes nessa área", destacou Belmonte.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho