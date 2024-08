Motorista de van atira em morador de rua que tentou furtar loja no DF

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de tentar matar a tiros um morador de rua, na QNL 23 de Taguatinga, na madrugada desta quinta-feira (29/8). O autor, que tem o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), passou pela rua dirigindo uma van branca e efetuando os disparos contra a vítima.

Ao ser questionado pela polícia, o suspeito disse que vinha sendo vítima de diversos furtos e ameaças por parte de pessoas em situação de rua. Em depoimento, contou que dormiu dentro da van durante a madrugada em um ponto próximo ao local do crime, quando se deparou com o morador em posse de materiais de construção furtados.

O acusado teria questionado a vítima e relatou ter sido ameaçado, momento em que efetuou os disparos. A vítima foi socorrida e está internada no hospital. “Após diligências, o homem foi preso em flagrante quando estacionava a van em frente a seu comércio, na QNH 09, em Taguatinga/DF. Já a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida no interior do estabelecimento”, afirmou o delegado-adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Thiago Boeing.