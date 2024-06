Homem é preso por tentativa de feminicídio contra amante em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (17/6), um homem, de 51 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra a amante, 28, em Ceilândia. A prisão ocorreu após a vítima ter dado entrada com um ferimento de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região administrativa, próxima à Feira do Produtor.



Segundo a investigação, a mulher relatou que o autor do disparo era seu patrão, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e que, após uma discussão dentro do veículo dele, o homem exigiu seu celular, mas ela se recusou a entregar. Nesse momento, ele a ameaçou com uma arma de fogo, afirmando que iria matá-la se ela não entregasse o aparelho. Desesperada, a vítima correu e foi atingida por um disparo nas costas. Mesmo ferida, conseguiu fugir e foi socorrida por populares.

De acordo com as informações fornecidas pela vítima sobre o endereço e o veículo do agressor, os policiais se deslocaram até o local. Eles encontraram o veículo na garagem, apresentando perfuração no vidro direito do passageiro, aparentemente causado por um disparo de arma de fogo. Pouco depois, o homem se apresentou acompanhado de sua esposa, confessando o crime e afirmando que iria se entregar.

Após ser detido, o autor confirmou o relacionamento extraconjugal e a versão dos fatos dada pela vítima, alegando, porém, que o disparo foi acidental e que não tinha a intenção de matá-la. Ele revelou que a arma utilizada era um revólver calibre 38, adquirido ilegalmente e descartado na BR-070, após entrar em desespero. Mesmo após realizarem buscas no local, os policiais não encontraram a arma.

O autor e seu veículo foram conduzidos à 15ª delegacia de polícia,enquanto a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.