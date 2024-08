Veículo capota em avenida de Santa Maria e um homem fica ferido

Na manhã desta sexta-feira (30/8), um motorista de 42 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) depois de um capotamento na avenida Alagados em Santa Maria. O homem estava dentro do veículo, modelo Fiat Mobi, que capotou após colidir com caminhão e outro carro modelo Fiat Siena conduzido por motorista de 49 anos. A dinâmica do acidente não foi revelada.

Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 9h04 da manhã desta sexta (30/8). O motorista do Fiat Mobi foi retirado do carro em segurança e transportado para o Hospital de Santa Maria (HRSM) com um hematoma na cabeça e dores no corpo. Os outros condutores envolvidos no acidente não se feriram e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

A PMDF ficou responsável pelo local.