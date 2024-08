'Sextou' com alerta amarelo para baixa umidade no DF; calor permanece

Bom dia, Brasília! Previsão do Tempo. - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (30/8), o Distrito Federal amanheceu com céu ensolarado, pouca nebulosidade e névoa seca prevista para todo o dia. A temperatura mais amena durante a manhã, devido aos ventos, engana, pois, nas próximas semanas, a expectativa é que a região sofra ainda mais com o calor e a baixa umidade.

Hoje, o DF completa 129 dias consecutivos sem chuvas, estando na oitava posição neste ranking. O recorde ocorreu em 1963, quando a região ficou 163 dias sem precipitações, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Leia também: Cuidados com Saúde pulmonar precisam ser redobrada com o clima seco

Sob alerta amarelo — emitido quando umidade relativa do ar está entre 20% e 55% — a situação meteorológica tem potencial de se tornar perigosa, visto que há risco moderado e que as pessoas devem ter cuidado ao praticar atividades sujeitas a riscos meteorológicos.

No quadradinho, a temperatura mínima foi de 14ºC, e a máxima pode chegar a 30ºC. Já a umidade deve ficar entre 20% e 80%. No Plano Piloto, a mínima foi de 15ºC e a máxima deve bater os 28ºC. Com relação à umidade, deve haver variação de 25% a 70%.



Segundo Cleber Souza, meteorologista do Inmet, a previsão é que o final de semana permaneça nas mesmas condições, uma vez que a massa de ar seco mantém o tempo estável, com o adendo de que as temperaturas podem subir e o alerta emitido pode mudar para laranja, aumentando os riscos à saúde em vista da baixa umidade.

Leia também: Homenagem à velha guarda no primeiro dia do Brasília sobre Rodas

Cuidados



Devido à baixa umidade, recomenda-se alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.