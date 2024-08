Brasília está em alerta laranja de umidade neste sábado (31/8)

A amplitude térmica — diferença de temperatura entre o momento mais quente e o mais frio — é significativa, mas está dentro do esperado para esta época do ano na cidade - (crédito: Luiza Marinho/CB/D.A Press )

Brasília continua em um período de seca alarmante. A cidade bate a marca de 130 dias sem chuva neste sábado (31/8) e amanheceu com um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta perigo de umidade baixa do ar na capital. O brasiliense pode enfrentar por volta de 20% na mínima enquanto a máxima chegou a 75%.

O alerta laranja também levanta a possibilidade de queimadas pelo cerrado. O cuidado deve ser redobrado. Fogueiras, bitucas de cigarro e queima de terrenos baldios podem ter consequências catastróficas.

Além da secura, o calor também vai assolar a cidade no período da tarde. A máxima prevista é de 30°C, enquanto a mínima registrada foi de 13°C. A amplitude térmica — diferença de temperatura entre o momento mais quente e o mais frio — é significativa, mas está dentro do esperado para esta época do ano na cidade.

Cuidados para a situação

Com a baixa umidade relativa do ar e o calor a hidratação é crucial. A indicação é de beber muita água, evitar a prática de atividade física ao ar livre entre as 10h e as 16h e, se precisar sair, não esquecer o protetor solar.