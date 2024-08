MPDFT fiscaliza obras de revitalização do Teatro Nacional

Nesta sexta-feira (30/8), a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) realizou uma inspeção nas obras de revitalização do Teatro Nacional. A vistoria constatou que cerca de 70% dos serviços previstos já foram finalizados. A partir de setembro, a restauração dos painéis de Athos Bulcão será iniciada. Interditado desde 2014 por inadequação estrutural, o Teatro Nacional começou a ser reformado em janeiro de 2023.

O procurador Eduardo Sabo informou que a estrutura das coxias, a pintura do palco da Sala Martins Pena, além das instalações de ar-condicionado e hidráulica, já estão concluídas. A Fundação Athos Bulcão (FundAthos) será responsável pela restauração dos painéis artísticos, com trabalhos programados para começar a partir da próxima semana.

Segundo Sabo, a entrega do Teatro Nacional já restaurado tem datas previstas. “Com a colaboração da Novacap, do Iphan, da Secretaria de Cultura e da construtora, estamos empenhados em entregar essa obra à população do Distrito Federal até o fim do ano, entre novembro e dezembro”, afirmou.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) tem monitorado o andamento das obras desde o início do projeto de revitalização. Em julho deste ano, a PDDC organizou uma reunião com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Novacap e a construtora responsável para alinhar as ações e assegurar a conclusão da primeira fase do projeto, que inclui a entrega da Sala Martins Pena.

*Com informações do MPDFT

