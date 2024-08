Polícia Civil prende foragido condenado a 20 anos de cadeia por estupro

Momento da prisão do condenado por estupro em Brazlândia - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem foragido foi encontrado e preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) neste sábado (31/8). O homem, não identificado, era procurado após condenação por estupro de vulnerável. A ordem judicial é de 20 anos de reclusão.

Os policiais civis da 18ª DP de Brazlândia montaram uma operação que contou com dois dias de monitoramento. O alvo foi abordado em uma fazenda no distrito de Girassol, localizado no município de Cocalzinho de Goiás.

O criminoso estuprou a própria enteada entre 2015 e 2019 na casa em que moravam. Na época, eles residiam em Samambaia. A polícia procurava o homem desde a época da condenação.