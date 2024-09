Grupos organizam manifestação no Eixão contra ação do DF Legal

Comunidades do ramo da música que atuam no Eixão do Lazer organizam no próximo domingo, dia 8, uma manifestação no Eixão - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Comunidades do ramo da música que atuam no Eixão do Lazer organizam no próximo domingo, dia 8, uma manifestação no Eixão em resposta à ação do DF Legal que ocorreu no domingo (1º/9), que retirou diversos comerciantes do local, além de artistas e músicos. De acordo com o DF Legal, a medida teve como objetivo verificar a licença e coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas.

Em protesto, o Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal divulgou um vídeo, com vários perfis que promovem a arte e a cultura no DF marcados, marcando uma manifestação no Eixão do Lazer para domingo. Na legenda, os organizadores escreveram: “o próximo domingo (8 de setembro) vai ser monstruoso…#ocupaeixão”.

O Correio conversou com Antônio Melo, mais conhecido como Dudão, que administra o perfil Eixão do Jazz. Ele disse que a ocupação começará às 10h, na altura da 207 Norte. “A gente tem um papel importante. Desenvolvemos um trabalho lá, um projeto. O que é importante dessa manifestação é mostrar que o Eixão não é nosso, é da população. Então, é importante a gente ter esse apoio da população para mostrar pro poder público que tudo aquilo só faz sentido por conta do povo. E a gente quer continuar servindo e levando para as pessoas essas opções de lazer”, contou.

O músico de jazz também entende que o Eixão precisa de melhorias e que algumas pessoas precisam da licença para estarem ali, mas repreendeu a forma como o DF legal conduziu a situação. “Entendemos que tem que ocorrer melhorias, mas elas têm que ser feitas de forma gradual, não simplesmente acabar com o evento”, afirmou Dudão Melo.

O DF legal informou ontem (1º/9 que, na semana que vem, “haverá a apreensão das mercadorias no caso de insistência em realizar o comércio no local por parte daqueles que não possuírem autorização do DER para comércio ambulante na faixa de domínio".

CRC do Plano Piloto reprova ação do DF Legal

O Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto (CRC) emitiu uma nota afirmando que expressa profunda indignação diante da violenta ação policial contra os trabalhadores da cultura e da economia criativa do Eixão do Lazer.

“É inadmissível que a força policial seja utilizada de forma truculenta contra aqueles que buscam se sustentar de forma digna e contribuir para o enriquecimento cultural e do lazer da nossa cidade. Exigimos que o Governo do Distrito Federal reveja essa postura e respeite o direito ao trabalho, ao lazer, à cultura e à livre expressão”, diz parte da nota.

O CRC ainda reforça no pronunciamento que lutará para garantir que o Eixão continue sendo um espaço de encontro e celebração da diversidade cultural de Brasília.

Com informações André Phelipe