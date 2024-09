Maquiadora brilha nas redes sociais fazendo arte na perna

Com uma maleta lotada de bases, iluminadores, corretivos e demais produtos de maquiagem, Letícia Costa, 23 anos, chega para a entrevista. Senta-se em um banco, coloca seus materiais sobre a uma mesa e prepara pincéis. Apesar de ser maquiadora, seu trabalho vai além do embelezamento de clientes.

Inspirada em personalidades que admira, a jovem faz da própria coxa uma tela, onde reproduz imagens de rostos em formato de pinturas realistas feitas com maquiagem, arte conhecida como croqui. A pedido da reportagem, ela desenhou a ginasta Rebeca Andrade, que brilhou nas Olimpíada de Paris.

Natural de Florianópolis (SC), Letícia se mudou para Brasília, há poucos meses, com o objetivo de se expandir profissionalmente e conquistar novos espaços e públicos. Foi no TikTok que um vídeo dela fazendo um dos primeiros croquis viralizou. A filmagem chegou a 1 milhão de visualizações em menos de uma hora. Nessa rede social, onde acumula mais de 50 mil seguidores, sua apresentação não poderia ser mais objetiva: "Sim, minha perna anda mais maquiada do que eu".

Dedicação

O trabalho, que demanda de quatro a oito horas, é minucioso e exige disposição. O croqui de Rebeca Andrade, por exemplo, levou seis horas e demandou entre 30 e 40 materiais. "Perco até as contas, porque são muitos produtos", conta. Ela explica que, nos desenhos, cabelos e, às vezes, roupas são as partes que costumam demandar mais tempo, e aquelas que exigem maior atenção, porém, são olhos e sobrancelhas.

"É onde está a expressão do rosto, a nossa identidade. Se eu deixo, por exemplo, a sobrancelha muito arredondada, e a pessoa tem esse traço mais marcante, acabo com uma de suas principais características: o seu olhar. É preciso muito cuidado para conseguir transmitir os traços reais de quem estou retratando", explica.

Como a maquiadora catarinense consegue reproduzir tão fielmente diferentes traços? Ela responde que todo o trabalho depende de muito estudo e, principalmente, prática. "Sempre faço mais de um esboço no papel, para escolher o que mais se assemelha à imagem da pessoa retratada, e passo as medidas para a pele. Às vezes, uso um decalque para agilizar o processo", diz.

Inspirações

Foi em uma gincana na escola, quando precisou maquiar uma colega, que Letícia, à época com 14 anos, pegou gosto pela prática. Tendo como primeiros clientes as amigas, cobrava R$ 20 por cada make. "Era um valor simbólico. Ajudava para que eu pudesse comprar, aos poucos, meus materiais". O apego com a arte de desenhar também surgiu cedo. "Sempre gostei de retratar artistas da minha adolescência, como Demi Lovato, Lady Gaga, Selena Gomez e Miley Cyrus", completa.

E, pelo YouTube, acompanhava blogueiras que criavam conteúdos para a área de beleza e bem-estar. "Eu me inspirei sempre na Camila Coelho, Alice Salazar, Bruna Tavares e, principalmente, na Bianca Andrade, de longe a minha maior inspiração. Isso porque, no início, quando eu não tinha acesso a cursos e materiais melhores, pude aprender e me aprimorar muito com ela", destaca.

A prática dos croquis veio em 2021, quando estava em alta desenhar olhos realistas no próprio corpo. Com o tempo, a jovem foi incrementando suas habilidades. Mas existem os ossos do ofício. Em uma ocasião, teve uma reação alérgica a uma limpeza de pele e não pôde fazer uma produção de Halloween no rosto. O jeito, para dar andamento aos conteúdos de maquiagem que criava, foi trocar face por coxa. "Também percebi que precisava de mais espaço do que havia no rosto e no braço, então comecei a fazer os desenhos na (parte superior da) perna".

Ganhos

Devido à divulgação de seus conteúdos, com grande alcance nas redes, os croquis têm participação sginificativa entre suas fontes de renda. Letícia também recebe produtos de marcas para testar em suas produções. Assim, as imagens na coxa também permitem que reduza riscos de eventuais reações alérgicas e, ao mesmo tempo, para experimentar novas técnicas de maquiagem.

A escolha das personalidades que serão reproduzidas nos croquis é feita de acordo com os que os seguidores dela pedem pelo Instagram. Além disso, também gosta de desenhar artistas com os que se identifica.

Leia também: Regime de Maduro intensifica perseguição a opositores na Venezuela

"Sempre me mantenho estudando sobre cosmetologia para entender melhor sobre os cosméticos que uso em minhas clientes e em meus croquis, combinando o resultado delicado, cada vez mais próximo ao realismo, e também trazendo (com novas técnicas) ainda mais resistência e durabilidade para as maquiagens", explica.

Letícia tem uma lista longa de ídolos que estampou em sua na coxa, "espaço" exclusivo de mulheres: Ana Castela, Marília Mendonça, IZA, Bruna Tavares, Boca Rosa, entre outras "A mais difícil para mim foi a Marília Mendonça, pelo receio de errar algo (no processo de desenho). Eu quis entregar um resultado que fizesse jus à grande mulher que ela foi", conta. As próximas artistas a serem desenhadas são Luísa Sonza, Dua Lipa e Zendaya. Quer saber mais do trabalho de Letícia Costa? Acesse o perfil nas redes: @lelsmakeup

Saiba Mais Turismo Queijo artesanal de Minas vira evento em Belo Horizonte, Serra da Canastra e Araxá

Queijo artesanal de Minas vira evento em Belo Horizonte, Serra da Canastra e Araxá Educação profissional Reciclando o Futuro abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

Reciclando o Futuro abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação Mundo Israel recupera seis corpos de reféns detidos pelo Hamas