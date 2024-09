Motociclista fica ferido após colidir com carro no Eixo Monumental

Um motociclista, de 48 anos, ficou ferido após colidir com um carro no Eixo Monumental, na manhã dsta segunda-feira (2/9). O acidente ocorreu próximo a Igreja Rainha da Paz, sentido Brasília. No atendimento à ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar o Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas.

A batida se deu entre um Fiat Pulse drive, de cor prata, conduzido por uma senhora, 45, que não se feriu. O motociclista de um Honda CG 160 Start, de cor preta, foi atendido por socorristas e transportado, consciente e orientado, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), apresentando escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e clavícula direita.

Segundo a corporação, ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Três faixas da via, sentindo Brasília, foram interditadas para o atendimento, impactando o trânsito. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).