Mulher furtava produtos de beleza em farmácias e ostentava mercadorias nas redes

Muniky é considerada foragida da polícia. Ele e a comparsa são responsáveis por seis furtos em farmácias do DF nos últimos três meses - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher é considerada foragida pela polícia por furtar produtos de beleza em farmácias do Distrito Federal e exibir as mercadorias nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Muniky Kesly Alves de Oliveira, de 18 anos, juntamente com uma comparsa que foi presa na manhã desta segunda-feira (2/9) por agentes da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), aproveitava-se da distração dos vendedores para subtrair mercadorias, com foco em produtos de beleza.

A dupla é investigada por ter cometido, nos últimos três meses, pelo menos seis furtos em farmácias localizadas em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, Cruzeiro e Asa Sul.

Nas redes sociais, Muniky exibia os produtos furtados. De acordo com a polícia, ambas responderão por furto qualificado, crime cuja pena pode chegar a oito anos de prisão para cada ocorrência.

O Correio não conseguiu localizar a defesa da foragida.

Prisão

Os investigadores visavam cumprir dois mandados de prisão nesta segunda. Enquanto Muniky segue foragida, a polícia prendeu a comparsa dela, uma mulher de 34 anos. De acordo com a PCDF, ela participou dos furtos em diversos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal.

Os policiais prenderam a suspeita em casa, em Ceilândia. Um vídeo do circuito interno de segurança mostra as duas furtando produtos de beleza de um estabelecimento. Veja.