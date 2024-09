Vídeo: motoristas tiram ônibus que estavam próximos a incêndio no DF

Um incêndio de grande proporção atingiu uma área próxima ao Terminal Rodoviário de Samambaia Norte na tarde desta segunda-feira (2/09). Motoristas tiveram que correr para retirar os ônibus de perto do local onde o incêndio estava acontecendo.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o fogo está se alastrando pela vegetação, obrigando os motoristas a mudarem os ônibus de lugar. Assista abaixo.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 14h50. O incêndio atingiu uma área de 162,436 m². Três viaturas foram empenhadas para combater as chamas. Não houve vítimas.



Almir de Sousa, 67, é vigilante do terminal e conta que o fogo se espalhou muito rápido. "O fogo começou pequeno, mas devido ao vento se espalhou muito rápido. Eu mesmo liguei para os bombeiros e não demoraram para chegar, mas o fogo estava muito grande. Teve uma correria para retirar os ônibus e ainda bem que não tivemos nenhum acidente ", contou.



Alerta vermelho



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo em relação à baixa umidade do ar, em uma área que abrange o Distrito Federal. O instituto indica que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 12% entre as 13h e as 17h. O alerta indica risco de incêndios florestais e para a saúde, como doenças pulmonares e dor de cabeça.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho