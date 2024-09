Eixão do lazer

DER-DF libera cadastramento para trabalho de ambulantes no Eixão do Lazer A partir desta terça-feira (3/9), às 12h, formulário estará disponível para ser preenchido no site do DER, mas o pré-cadastro ainda não tem poder de autorização, já que decreto instituído na pandemia ainda está em vigor. Deputado tenta derrubar medida