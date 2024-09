Quer doar livros? Projeto Estante Livre do TJDFT está renovando o estoque

Um projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está recebendo doações de livros para renovar o estoque. Em funcionamento desde 2016, o projeto denominado como Estante Livre já disponibilizou mais de 16 mil obras à população.

De acordo com o TJ, estão sendo arrecadados livros dos mais variados assuntos, como os de teor literários, infantis, didáticos, biográficos, romances e livros de autoajuda, de ficção, de poesias e de contos, entre outros. O projeto não necessita de qualquer tipo de cadastro ou intermediário, isso porque o público doa, leva o livro para casa, fica com a obra ou a devolve para que possa ser lido por outras pessoas.

As doações podem ser realizadas na entrada do bloco B e da biblioteca do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa — Fórum de Brasília. Também é possível realizar a doação por meio dos malotes localizados nos demais fóruns das regiões administrativas do Distrito Federal.

Mais informações, entre em contato pelo telefone (61)3103-6146 ou pelo e-mail biblioteca@tjdft.jus.br.

*Com informações do TJDFT