Trecho da Epig segue com trânsito interditado até esta quarta (4/9)

A liberação das novas faixas de rolamento no trecho em obras da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), prevista para às 20h desta segunda-feira (2/9), foi adiada para esta quarta-feira (4/9).

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a medida visa garantir a segurança dos motoristas. Até esta quarta, os condutores que seguem no sentido Eixo Monumental continuarão utilizando apenas a faixa reserva. “A concretagem da faixa mais à direita foi concluída, mas precisaremos de mais tempo para instalar todos os dispositivos de segurança dentro do prazo adequado”, explicou o secretário Valter Casimiro.

As obras no local estão em fase de concretagem da via. O trecho continuará sob constante monitoramento pelos agentes de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). “Qualquer alteração no cronograma será imediatamente comunicada aos motoristas. Agradecemos a compreensão dos usuários durante a execução das obras,” destacou o engenheiro da pasta, Bruno Almeida.

A intervenção da pasta no local faz parte da quarta etapa das obras de implantação do corredor BRT na Epig. Entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do SIG, serão construídos dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres, que darão acesso à estação de ônibus no canteiro central da via.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o projeto também inclui ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano, além de uma nova entrada para o Parque da Cidade, com a construção de uma rotatória.

A liberação das novas faixas de rolamento no trecho em obras da Epig foi adiada para quarta-feira (4/9) (foto: Secretaria de Obras/Divulgação)

*Com informações da Secretaria de Obras