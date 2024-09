Mulheres de projeto social vão aprimorar conhecimentos sobre costura

A Ação Social Caminheiros de Antônio de Pádua (AscapBsB) inicia, nesta quarta-feira, a etapa de aprimoramento da costura, por meio do projeto "Costura Avançadas: Alinhavando Vidas para o Protagonismo", com duração de 12 meses. Entre 2022 e 2023, a instituição formou 113 mulheres na costura básica.

Agora, elas terão novos conhecimentos que permitirão disputar uma vaga no mercado de trabalho. O objetivo da AscapBsB é garantir que, por meio de uma profissão, elas conquistem autonomia financeira. A AscapBsB, com sede no Setor O de Ceilândia, há quase 30 anos, dedica-se a colaborar com as mulheres do Sol Nascente e adjacências.

A instituição trabalha para transformar as vidas das pessoas em situação de vunerabilidade socioeconômica.