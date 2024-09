Governo do DF decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (6/9)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (6/9), data que antecede o feriado do Dia da Independência do Brasil. A norma foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira (3/9).



Com base no decreto, o ponto facultativo não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana, fiscalização de transporte e à Força Tarefa instituída pelo Decreto nº 43.054, de 03 de março de 2022 (que estabelece regras de prevenção ao novo coronavírus).

Fica determinado ainda que as unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

Desfile 7 de Setembro

A celebração do Dia da Independência deste ano será na Esplanada dos Ministérios, na manhã de sábado. O evento terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de outras autoridades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Com acesso gratuito ao público, a abertura das arquibancadas no Eixo Monumental será a partir das 6h20.

O acesso é preferencialmente por transporte público, mas haverá bolsões de estacionamento na S2, a via dos Anexos da Esplanada dos Ministérios na Asa Sul. O trânsito na Esplanada dos Ministérios estará fechado.

Já o início do desfile está previsto para 8h45, com a chegada de Lula e a revista às tropas. Atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e representantes das Forças Armadas também desfilarão, além de alunos de escolas públicas do Distrito Federal. Haverá apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército e a aguardada performance da Esquadrilha da Fumaça, às 10h30.

