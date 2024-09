DF registra 7% de umidade do ar nesta terça-feira (3/9), a menor da história

O Distrito Federal bateu, na tarde desta terça-feira (3/9), o recorde histórico de menor umidade relativa do ar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação meteorológica da Ponte Alta, no Gama, registrou o índice de 7%. São 133 dias sem chuvas na capital federal.

Antes disso, a menor umidade da história do DF também foi registrada no Gama: 8%, em setembro de 2019. O meteorologista Olívio Bahia ressaltou que o tempo deve continuar quente e seco, pelo menos até meados de setembro. “Tudo indica que, até o dia 20, não sejam criadas condições para chuva no DF”, destacou.

“Estamos com o ar muito poluído, solo e vegetação seca, além da fumaça de queimadas e de veículos. Tudo colaborando para comprometer a saúde e, claro, manter elevadíssimo o risco de queimadas”, alertou o meteorologista.

Alerta

A capital do país chegou a ficar em alerta vermelho — que representa grande perigo — para a baixa umidade. Esse é o alerta mais alto entre os disponibilizados pelo Inmet e destaca que há grandes riscos de incêndios florestais e à saúde. Atualmente, o DF está sob alerta laranja, que significa perigo. Neste caso, a umidade pode atingir 12%.

Por isso, o instituto dá algumas dicas para se proteger durante esse período de seca extrema: beber bastante líquido; atividades físicas não são recomendadas; evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; e usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.