Mulher é presa ao transportar 23kg de maconha em ônibus de viagem no DF

Uma mulher que transportava quase 23kg de maconha em um ônibus de viagem foi presa em uma operação desencadeada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) junto à Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (3/9).

A polícia recebeu a informação sobre a carga de entorpecentes, que seria enviada ao Nordeste. Os investigadores da 35ª DP acionaram as equipes da PM, que interceptaram o ônibus com trajeto de São Paulo para Natal (RN).

O veículo foi parado na BR-020, na altura do bairro Nova Colina, em Sobradinho. Em revista no bagageiro do coletivo, as equipes encontraram 23 barras de maconha com 1kg cada. A droga estava dentro da mala da passageira. A mulher foi encaminhada a esta 35ª DP (Sobradinho 2), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.