Paciente que fugiu de UPA é encontrado morto parcialmente enterrado no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga como homicídio o caso de um homem, então com 46 anos, que fugiu da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Recanto das Emas em fevereiro do ano passado e teve o corpo encontrado em julho deste ano em uma área de mata. Devido ao estado avançado de decomposição, o resultado de DNA só saiu em agosto e confirmou que a vítima trata-se de Jedeon Souza dos Santos.



Jedeon deu entrada na UPA em fevereiro de 2023 após sofrer quatro convulsões em casa. À polícia, o pai do homem contou que deixou o número de telefone na recepção da unidade de saúde, pois não poderia acompanhar o filho. Depois, foi para a casa. Na mesma noite, a ex-namorada de Jedeon recebeu uma ligação da equipe médica informando que o homem havia recebido alta.

O pai do rapaz foi até à UPA, mas descobriu que o filho havia saído do local com destino incerto e não retornou para a casa. A família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento e a Polícia Civil deu início às investigações.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, em julho deste ano, um trabalhador encontrou um cadáver parcialmente enterrado em uma área de mata, entre o Riacho Fundo 1 e 2, próximo ao Instituto de Saúde Mental. “Nós fizemos o exame de DNA, que saiu agora em agosto e confirmou se tratar da vítima. À princípio, o caso é tratado como homicídio”, detalhou.

A polícia busca informações para elucidar o caso. Quem souber de qualquer informação, ligue 197, da Polícia Civil.