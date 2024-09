Mulher morta a tiros dentro de carro foi alvo de emboscada do ex, conclui MP

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Francisco Cícero da Silva, de 42 anos, acusado de assassinar, em 17 de junho, a ex-companheira Fernanda dos Santos Pereira, 33, em uma via pública no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião. Ele é considerado foragido.

Em documento obtido pela reportagem, o promotor Raoni Pereira Maciel detalha que Francisco, ciente da rotina da ex-companheira, esperou armado em uma via de acesso à casa dela e, quando Fernanda estava no banco do passageiro do carro de seu atual namorado, disparou contra ela.

O acusado contou com a ajuda de um comparsa, ainda não identificado pelos investigadores, para fugir do local do crime. Ele e Fernanda viveram juntos por sete anos, mas o relacionamento terminou após ela descobrir que Francisco mantinha um caso com sua irmã.

Além disso, o casal enfrentava divergências sobre a divisão de uma loja de salgados da qual eram sócios. A denúncia foi aceita pelo juiz Guilherme Marra Toledo, da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que expediu um mandado de prisão contra o acusado.

Violência

Fernanda trabalhava em uma academia no Jardim Botânico e havia obtido uma medida protetiva contra Francisco. Em fevereiro deste ano, ela procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou que os sete anos de relacionamento foram marcados por violência doméstica e ameaças.

A vítima apresentou aos policiais prints de conversas com o ex-companheiro, aos quais o Correio teve acesso. As mensagens mostram uma discussão em que Francisco afirma: "Sou cabra que não tenho medo de nada, você sabe disso. Nem tenho medo de morrer, nem de matar, você sabe". Ele continua dizendo que vai "resolver do meu jeito" e que "vão ter muito o que falar de mim. Quando voltar a Brasília, vou ser notícia nos jornais".



























O Correio procurou a defesa do réu, mas até o fechamento desta matéria não obtive resposta.