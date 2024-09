Cinco homens foram presos praticando crime ambiental

Cinco homens foram flagrados e presos nesta quinta-feira (5/9) praticando danos ambientais em um condomínio irregular localizado no interior da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. A Ação é parte de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que visa reprimir a prática dos crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental no Núcleo Rural Córrego do Tamanduá, na região Administrativa do Paranoá.

A ação foi liderada pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA/CEPEMA) em parceria com a Secretaria DF Legal. Além da prisão dos indivíduos, realizada pela PCDF, a DF Legal desconstituiu construções irregulares que estavam sendo realizadas na localidade.

Por meio do trabalho de investigação da DEMA/CEPEMA, foi possível identificar o responsável pelas obras ilegais, o qual será investigado pelos crimes de parcelamento e dano ambiental. Após os procedimentos legais, os presos permanecem à disposição da justiça e, caso condenados, podem cumprir penas de até 10 anos de prisão.