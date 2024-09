Transporte público terá reforço em quantidade de ônibus no 7 de Setembro

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) ampliará a frota de ônibus, neste sábado, para atender às pessoas que acompanharão, na Esplanada dos Ministérios, o desfile de 7 de Setembro. Entre as 7h e as 13h — período em que ocorrerá a parada cívico-militar — 110 coletivos reforçarão o número de veículos utilizados, normalmente, aos sábados. A pasta não informou a quantidade básica usual.

O aumento se dará da seguinte forma: 20 ônibus da empresa Piracicabana, 30 da Pioneira, 25 da Urbi, 20 da Marechal e 15 da BsBus.

A ampliação abrangerá linhas que saem das regiões administrativas rumo ao centro de Brasília. Também serão reforçados os trajetos circulares para as estações do metrô em Ceilândia.

Na sexta-feira (6), o Sistema de Transporte Público Coletivo operará normalmente, com os horários de dia útil, mesmo com o ponto facultativo decretado para os servidores do Governo do Distrito Federal.

Detalhe do reforço

• Piracicabana – 20 ônibus

• Pioneira – 30 ônibus, para as linhas 2301 (Santa Maria) e 2201 (Gama), com operação via Eixinho, já que o Eixo Rodoviário estará fechado

• Urbi – 25 ônibus, sendo 20 veículos para as linhas de ligação com a Rodoviária do Plano Piloto e cinco para as linhas circulares (metrô e Ceilândia).

• Marechal – 20 ônibus, para as linhas semiexpressas que passam pela faixa exclusiva da EPTG

• BsBus – 15 ônibus, para as linhas semiexpressas que passam pela faixa exclusiva da EPTG

*Com informações da Agência Brasília e da Semob-DF