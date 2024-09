Saiba o que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro

Alguns órgãos e espaços públicos terão o funcionamento alterado nesta sexta-feira (6/9), em virtude do ponto facultativo decretado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Com o feriado do dia 7 de setembro, no sábado, as alterações continuarão.

Nesta sexta-feira (6/9), a CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes) não terá expediente na parte administrativa, mas o call center e o atendimento em campo funcionarão normalmente. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) não terá expediente nos postos de atendimento. As equipes de operação e manutenção, porém, trabalharão como em dias úteis. O aplicativo da empresa, o site, o telefone 115 e o Whatsapp (61) 3029-8428 funcionam 24 horas por dia, sem interrupções.

Também nesta sexta, as agências do Banco de Brasília (BRB) funcionarão no horário normal, das 11h às 16h, na sexta-feira — aos sábados e domingos não há atendimento bancário. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) também funcionará normalmente, seguindo a escala de coleta convencional e seletiva.

A Fundação Hemocentro de Brasília terá funcionamento na sexta, das 7h15 às 18h, mas não abrirá no sábado (7/9).

Mobilidade

O trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios será interrompido a partir das 23h desta sexta-feira (6/9), em razão dos preparativos para o desfile de 7 de Setembro. O Metrô-DF funcionará em horário normal na sexta, das 5h30 às 23h30. No sábado, entretanto, os trens circularão em escala de feriado, das 5h30 às 19h.

O Detran-DF, por sua vez, dividiu o esquema dos postos de atendimento, que não vão funcionar durante esta sexta-feira (6/9). Quem agendou serviços de veículos, habilitação e penalidades para esse dia, porém, poderá ser atendido por ordem de chegada, desde que leve o comprovante de agendamento. Se a intenção for de reagendar, o procedimento pode ser feito pelo portal de serviços da autarquia ou pelo aplicativo Detran-DF. Já as atividades da banca examinadora de trânsito voltadas para habilitação, caso tenham sido agendadas para sexta-feira (6/9), permanecem confirmadas. No sábado, as bancas não vão operar.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) não terá atendimento ao público nos dias 6, 7 e 8, no setor de multas e penalidades e no protocolo. Já as operações de fluidez do DER-DF serão realizadas na sexta-feira (6/9). Elas ocorrem na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/ Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001) — no trecho entre os viadutos de Samambaia e o do Pistão Sul — e na BR-070.

Lazer

O DER-DF também informa que, em função do feriado, o trânsito de veículos será interrompido no sábado (7) no Eixo Rodoviário (DF-002) para o Eixão do Lazer, das 6h às 18h. A interrupção também será feita no domingo, como é tradição.

Outra opção de lazer para os brasilienses, o Mirante da Torre de TV funcionará normalmente nos dias 6, 7 e 8, das 9h às 18h45.

O Zoológico e o Jardim Botânico abrem normalmente na sexta e no sábado. O primeiro funciona das 8h30 às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h. Já o segundo abre das 9h às 17h, com entrada gratuita para pedestres e ciclistas na portaria principal das 7h às 9h.

Os parques administrados pelo Instituto Brasília Ambiental terão funcionamento normal na sexta e no sábado. Os horários de abertura e fechamento podem ser consultados no site.

Os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) não terão atividades na sexta-feira.

Secretarias

Nesta sexta-feira, dos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), estarão abertos os centros Pop, a Central de Vagas, a Unidade de Proteção Social 24 Horas (UPS) e as unidades de acolhimento. Estarão fechados as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e do Centro de Convivência (Cecon).

Já os restaurantes comunitários estarão abertos na sexta. No sábado, vão funcionar as unidades de Planaltina, Recanto das Emas, Arniqueira, Pôr do Sol, Itapoã e São Sebastião.

Da Secretaria da Mulher (SMDF), funcionarão normalmente a Casa Abrigo e o Alojamento de Passagem da Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia. Os demais equipamentos estarão fechados.

Na Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), não haverá atendimento presencial na sede. Também estarão fechadas as unidades do Na Hora e do Procon.

As unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio também estarão fechadas, porém as demandas urgentes do conselho podem ser registradas pelo telefone 125, enquanto as do 18 de Maio devem ser direcionadas ao número (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

O mesmo ocorrerá com os núcleos do Direito Delas, que estarão fechados, mas atendendo em regime de plantão pelo telefone (61) 98382-0130.

*Com informações da Agência Brasília

