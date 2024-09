Militar do Exército é preso por abusar sexualmente de enteada de 4 anos no DF

Um militar do Exército Brasileiro, de 21 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (5/9) acusado de estupro de vulnerável e por filmar o crime contra sua enteada de 4 anos. A prisão ocorreu no Quartel-General do Exército, em Brasília, e foi efetuada por policiais civis.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o crime aconteceu em 31 de agosto, na casa da vítima. O militar teria colocado vídeos infantis na televisão para distrair a criança enquanto a forçava a praticar atos de estimulação em seu órgão genital.

O homem registrou toda a cena em vídeo, mas não esperava que sua companheira, ao verificar o celular dele, encontrasse as gravações envolvendo a própria filha. A mulher procurou a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) na quarta-feira (4/9) e denunciou o militar. Após a denúncia, os investigadores solicitaram à Justiça um mandado de prisão, que foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Sem antecedentes criminais, o militar foi detido dentro do QG do Exército. Ele responderá por estupro de vulnerável e por armazenar imagens de cunho sexual. Se condenado, poderá pegar até 23 anos de prisão.

O Exército, segundo os investigadores responsáveis pelo caso, colaborou integralmente com o cumprimento da prisão do acusado.