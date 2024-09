Veja momento em que acusado de matar delegado aposentado chega à delegacia

Kayky Bastos Ferreira, 20, foi detido por policiais militares do GTOP 29, no Gama, com compartilhamento de informações de agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Imagens e vídeos gravados pela reportagem do Correio, na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), mostram o momento da prisão de Kayky Bastos Ferreira, 20 anos. O homem é acusado de assassinar o delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Luiz Ricardo e Silva, 58 anos, em Vicente Pires, na noite desta sexta-feira (6/9).

Kayky Bastos Ferreira foi detido por policiais militares do GTOP 29, no Gama, com compartilhamento de informações de agentes da 38ªDP. Com ele, os PMs encontraram dois aparelhos celulares e um óculos, além do revólver do delegado, utilizado no crime, com três balas intactas.

Veja o registro do repórter fotográfico Ed Alves:

De acordo com familiares da vítima, Kayky fugiu em um Corolla cinza, de propriedade do delegado. O veículo já foi localizado pelos investigadores, mas ainda não chegou na 38ªDP.

Moradores relataram ao Correio que Luiz Ricardo era uma pessoa discreta e tranquila. "Minha cunhada tem uma barraca de lanches ali em cima (na rua) e ele ia lá direito. Sempre muito reservado", contou um vizinho à reportagem.

Morte

Luiz Ricardo ingressou na corporação em fevereiro de 1996 e se aposentou recentemente, em 8 de abril, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Durante sua carreira, atuou como coordenador de plantão nas duas delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DCA) do Distrito Federal.

Em 2016, também exerceu a função de diretor da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), no Complexo Penitenciário da Papuda. O ex-diretor-geral da PCDF, Eric Seba, lamentou profundamente a perda do colega.

"Estou em completo choque. Trabalhei com ele em várias unidades, tanto circunscricionais quanto especializadas. Era uma pessoa fantástica, um ser humano excepcional. Nunca o vi de mau humor ou com uma energia negativa. É uma perda lamentável", declarou o delegado aposentado à reportagem.