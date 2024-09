Morre Edison Carvalho, servidor aposentado do Banco do Brasil, aos 87 anos

Morreu, na manhã desta sexta-feira (6/9), Edison José Costa Carvalho, aos 87 anos, em Brasília.

Funcionário aposentado do Banco do Brasil, chegou à capital federal na década de 1970. Desde 1975, fazia parte do Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória (Ceansg), na Asa Norte.



Foi na capital que ele conheceu a atual esposa, Maria do Socorro Sousa Vale. Maria do Carmo Tavares, enteada de Edison, expressou seu pesar pela perda.

"Ele trabalhou no banco por mais de 30 anos e sempre prezou pela honestidade. Era uma pessoa que gostava muito de ajudar os outros, especialmente no Ceansg, onde não apenas contribuía com os trabalhos espirituais, mas também oferecia apoio àqueles que buscavam auxílio", lembrou.



O velório será neste sábado (7/9), a partir das 14 horas, na capela 8 do Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está marcado para às 16h30.