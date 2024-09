Uma imersão na história

A exposição Senado 200 Anos: Conectando Passado e Futuro será inaugurada amanhã às 15h30 no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional e propõe rememorar importantes momentos para a instituição, bem como sua importância no processo democrático brasileiro. A entrada é gratuita.

Imersiva e interativa, a exposição está ambientada em uma caixa cenográfica de 200 m² e é dividida em quatro eixos temáticos: Império, República, Ditadura e Redemocratização. "A mostra tem objetivo não só de ensinar e informar, mas também de refletir. Ao olharmos as várias fases do Senado, no Império, na República, durante o período ditatorial e nos dias atuais, nós queremos mostrar como a atuação do Senado Federal impacta a vida do cidadão brasileiro", explica Ilana Trombka, coordenadora do Arquivo do Senado.

O público poderá acessar depoimentos, relatos, documentos e maquetes virtuais que contam a história da Casa, além de conhecer as maquetes dos três palácios do Senado: Conde dos Arcos, Monroe e Congresso Nacional. "Os itens selecionados para a exposição destacam o patrimônio histórico e cultural do Senado, como o Palácio do Congresso Nacional, suas obras de arte e seus documentos históricos preservados no acervo da Casa ao longo dos últimos dois séculos", ressalta Maciel Rodrigues, diretor-substituto do Arquivo do Senado.

Além de apresentar a história da instituição, a exposição também tem como objetivo mostrar como a Casa tem acompanhado as mudanças tecnológicas para tornar o processo legislativo mais acessível para a população. "A exposição aborda os mecanismos disponíveis para a participação direta do cidadão no processo legislativo, com destaque para o Portal e-Cidadania, um dos principais instrumentos de participação popular na democracia, juntamente com as consultas e as audiências públicas", completa Maciel.

Aos visitantes, fica o convite à reflexão sobre os desafios atuais e a necessidade de participação cidadã ativa. É o que afirma o historiador Antônio Barbosa. "Vejo como inevitável a expansão do processo de transformação em curso, cujo ponto de partida foi a eleição de 1974, marcando efetivamente o início da transição da ditadura para a democracia. A configuração da sociedade modifica-se a cada instante e o Senado precisa, cada vez mais, traduzir a nova realidade. O que está em curso deverá se ampliar, com suas cadeiras também ocupadas por negros, mulheres, indígenas, enfim, contemplando a enorme diversidade que nos identifica como nação."

Durante a mostra, o público terá à disposição visitas guiadas, com duração de meia-hora, em português, espanhol e inglês, além de audioguidas e monitores habilitados em Libras. A exposição ficará disponível até 10 de dezembro, período em que podem ser agendadas visitas de escolas e grupos de até 55 pessoas.