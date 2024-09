Ribamar Araújo, desenhista e dramaturgo, morre aos 52 anos

Brasiliense, e hábil com o desenho e artes gráficas, ele ganhou notoriedade com a criação dos personagens da Turma do Cerrado - (crédito: Humor de 5ª/ Divulgação)

O desenhista, produtor cultural, dramaturgo e ator Ribamar Araújo faleceu, nesta segunda-feira (9/9), aos 52 anos, após sofrer um mal súbito. Brasiliense, e hábil com o desenho e artes gráficas, ele ganhou notoriedade com a criação dos personagens da Turma do Cerrado, lançada em 2018, com a 1ª edição da revista, em formato de gibi, Pato Mergulhão.

Foi com as revistas em quadrinhos que Araújo encontrou uma maneira para chamar a atenção das pessoas sobre a importância do Cerrado e contribuir com a conscientização da necessidade de se preservar o bioma. Porém, foi ao lado de artistas renomados — como Cláudio Falcão, Adriana Nunes, Alexandre Ribondi e Camila Pitanga — que, na década de 1990, ele brilhou em palcos de teatro, atividade que não o impediu de dar aulas de desenho, por 20 anos, na Oficina de Artes.

Nas redes sociais, amigos de carreira lamentaram a morte do Araújo. Adriana Nunes escreveu: "Sem acreditar na sua partida, meu amigo. Talentoso, criativo, alegre. Caótico, empolgado. Esteve comigo em tantas realizações. Saudades. Vá em paz! Meus sentimentos, meu amigo". Aryana Sánchez colocou uma nota de pesar no Facebook. "Sem chão após saber da súbita partida do Ribamar Araújo. Uma pessoa fundamental para a cultura de Brasília, multitalentoso, ator, comediante, cartunista e um dos melhores abraços desse mundo."