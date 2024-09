Lotofácil da Independência: seis apostas do DF acertam 15 números e levam bolada

As dezenas sorteadas nesta segunda-feira foram 03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25. - (crédito: EBC)

Os apostadores do Distrito Federal estão com o pé quente. Seis apostas feitas na capital federal acertaram 15 números da Lotofácil da Independência, sorteada nesta segunda-feira (9/9), e cada um vai levar para casa uma bolada no valor de R$2.354.726,30.

Neste ano, o prêmio ficou na casa dos R$ 206 milhões. Duas das apostas vencedoras foram feitas na casa lotérica localizada na Rodoviária do Plano Piloto; uma em Santa Maria; uma no Park Shopping; uma no Liberty Mall e uma por canais eletrônicos.

Em todo país, 86 apostadores acertaram todos os 15 números da loteria especial. As dezenas sorteadas nesta segunda-feira foram 03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25.

Ainda há vencedores que acertaram de 11 a 14 dezenas. Confira os números e valor dos prêmios