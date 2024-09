Padrasto é preso ao tentar matar enteado a facadas após discussão em bar

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de tentar matar o enteado, de 31 anos, a facadas. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (8/9), em um bar na Vila Rabelo II, em Sobradinho 2.



Segundo as investigações da 35ª Delegacia de Polícia, o autor e a vítima discutiram sobre o momento em que eles deveriam ir embora do bar. No instante em que a vítima chamou a mãe para irem embora, ela disse que somente iria acompanhada do companheiro, o qual não quis deixar o local.

Diante da divergência, os dois brigaram e o padrasto desferiu ao menos duas facadas no enteado, que acertaram o pulmão e o intestino. Horas depois, investigadores da Sicvio da 35ª DP localizaram o autor e o prenderam, no Paranoá Parque. A faca usada no crime também foi apreendida.

