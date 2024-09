Homem atacou criança após se revoltar por falta de visitas na cadeia

O suspeito havia sido liberado do sistema prisional na segunda-feira (9/9), de acordo com informações da família - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

O homem de 37 anos, preso após tentar matar uma criança de 7 anos, em Sobradinho, na tarde desta terça-feira (10/9), havia sido liberado do sistema prisional no dia anterior.

A reportagem do Correio apurou que o suspeito ficou irritado porque nenhum familiar o visitou enquanto estava na prisão. Ele entrou na casa do tio e, em em seguida, atacou um dos primos com uma espátula. Enquanto uma das crianças conseguiu escapar, a outra foi agredida pelo ex-detento.

A vítima também foi atingida por chutes e joelhadas. Em estado grave e com cortes na cabeça, foi levada às pressas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O agressor foi conduzido por policiais militares do 13° Batalhão da PMDF à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal.

