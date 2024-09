Áreas de Sobradinho e Riacho Fundo ficarão temporariamente sem energia

Endereços de Sobradinho e Riacho Fundo terão o fornecimento de energia interrompido, temporariamente, nesta quarta-feira (11/9). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, para a construção de rede elétrica na região e poda de árvores.

Na região de Sobradinho, os seguintes endereços ficam sem energia das 12h às 18h para manutenção da rede elétrica: Núcleo Rural Sobradinho, Chácaras 03, 04, 05, 06, 07 e 08, DF-440, KM 15, Chácara 14, Gleba 12 e o Núcleo Rural I, Chácara 03, Campo Formoso.

No Riacho Fundo, serão atingidas as seguintes áreas, das 10h às 16h, para poda de árvores: Colônia Agrícola Riacho Fundo, chácaras 16, 19 e 20 e Placa das Mercedes, quadras 02, 03, 05, 08 e 14. Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. A interrupção ocorre para garantir a segurança das equipes na realização do serviço.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.