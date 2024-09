Águas Lindas de Goiás: sabatina destaca saúde e segurança

10/09/2024 Crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Especial - Sabatina Eleições 2024 entorno do DF. Sabatina com candidatos da região metropolitana do DF. Otávio Rodrigues (PODEMOS) a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás - (crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)

Na segunda rodada com os candidatos a prefeito das cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, os jornalistas Lucas Móbille e Samanta Sallum, entrevistaram, nesta terça-feira (10/9) , Otávio Rodrigues (Podemos), que disputa o pleito em Águas Lindas de Goiás. Ele apontou suas principais propostas para as demandas do município. A sabatina é uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

Otávio Rodrigues (Podemos)

Quem é, de onde veio e qual a sua relação com a política de Águas Lindas e de todo o estado de Goiás?

Me chamo Otávio Rodrigues e sou morador de Águas Lindas há 41 anos. Mudamos para a cidade em 1982, quando montamos nosso primeiro açougue. Tinha 8 anos e era ajudante de açougueiro. Com 16 anos, montei a minha primeira loja, a Casa de Carnes Rodrigues, que é o atual Supermercado Rodrigues, que gera 120 empregos diretos para a cidade. Constituí família por lá e sempre acompanhei a política local.

Águas Lindas está entre as 150 cidades mais violentas do Brasil. Qual a sua proposta para a segurança pública?

Precisamos melhorar não só a Polícia Militar, que é do escopo estadual, mas também a nossa Guarda Municipal, para, quando for acionada, atender melhor e mais rápido a nossa população. A criminalidade em Águas Lindas está muito alta, por isso, precisamos melhorar, não só para os comerciantes, mas para os moradores da cidade, que levantam cedo para pegar ônibus e não ter o perigo de ser assaltado.

Mais de 97% da população depende da saúde pública, em Águas Lindas, e ela reclama do atendimento. Como o senhor pretende enfrentar essa questão?

Temos um problema sério de saúde. Precisamos melhorar os profissionais, além de pagá-los em dia, para que eles deem a atenção correta à população. Hoje, faltam remédios e seringas nos hospitais e postos de saúde. Eu fui uma das pessoas que teve problema. Meu irmão, professor, foi esfaqueado na escola, foi para o (Hospital) Bom Jesus, não teve atendimento no centro cirúrgico e acabou falecendo.

As pessoas se deslocam tanto de Águas Lindas para o DF quanto dentro da cidade. Qual a sua proposta para melhorar o transporte público?

Precisamos melhorar a cobrança e a fiscalização das empresas. Se possível, dependendo da concessão, também temos que colocar outras empresas para ter concorrência. Além disso, fiscalizar a limpeza e manutenção dos veículos e colocar mais linhas circulares. Também precisamos melhorar a mobilidade na cidade, vendo se é possível criar uma terceira via para os ônibus, para que eles não peguem tanto engarrafamento.

Na sua campanha, o senhor vem fazendo críticas ao atual prefeito. O que acha que fará de diferente para ser melhor que a atual gestão?

Vou me colocar como gestor. Peguei um pequeno açougue, pagando aluguel, e me tornei empresário, ou seja, com pouco, eu fiz muito. É preciso saber administrar o dinheiro que vem, que não é pouco, são R$ 700 milhões. Vamos trabalhar para colocar cada parte em seu devido lugar — educação, saúde, infraestrutura, etc — com secretários que entendam os problemas da cidade. O gestor tem que estar presente, trabalhando e fiscalizando seus secretários.

Tivemos aumentos expressivos nas tarifas interestaduais, num curto espaço de tempo. O senhor pensa em como interferir nisso?

Precisamos entrar com um trabalho de subsídio, igual ao DF, para sair dessa passagem de R$ 10,85, ajudando principalmente a população mais carente, que levanta cedo para trabalhar em Brasília. Também temos que melhorar as empresas, dando subsídios, e cobrando manutenção, mais ônibus e mais linhas em Águas Lindas.

Como desenvolver a cidade economicamente, para gerar mais empregos?

Precisamos dar incentivos aos empresários que já existem em Águas Lindas. Caminhando pela cidade, encontramos muitas portas fechadas. O IPTU aumentou 300% e o valor do alvará também cresceu. Temos que dar um incentivo para aquele cidadão que não quer sair da cidade para trabalhar, que ele abra um micro ou pequeno comércio local ou, quem já tem a sua loja, que consiga alugar o espaço. Temos que incentivar os empresários, para que gerem emprego para toda a população.

Como o senhor enxerga a política de educação e da segurança nas escolas, em Águas Lindas?

A segurança nas escolas é fundamental. Depois do ocorrido com o meu irmão, ninguém sequer trocou um cadeado da escola. Hoje, recebo ligações de professores relatando ameaças, por exemplo. Temos que cuidar dos nossos educadores, muitos estão dependendo de psicólogo atualmente, pois não aguentam a pressão. É preciso fazer um trabalho que dê garantias para o aluno e para o professor, não podemos deixar a escola sem a atenção necessária.

Quais são os seus programas de inclusão social e de rede apoio para jovens?

Precisamos incentivar o primeiro emprego e colocar uma escolinha de futebol, por exemplo, para que incentive o jovem a, quando ele sair da sua escola, ter algo para fazer. Temos que melhorar a situação dos jovens. Minhas filhas precisaram ir até Brasília para fazer estágio, pois não tem em Águas Lindas. Precisamos incentivar isso por lá, pois temos uma cidade com muitos jovens, que são promissores.

Considerações finais

Podem me dar essa oportunidade, pois moro lá há 41 anos e sou filho de Águas Lindas. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus sobrinhos, todos são comerciantes na cidade. Bebemos da mesma água, usando a mesma energia e precisamos de mudanças. Se a gestão estivesse boa, nem sairia como candidato, iria apoiá-lo, pois, em time que está ganhando, não se mexe. Mas, como filho de Águas Lindas e pela tragédia que aconteceu em nossa família, jamais poderia deixar de colocar meu número (20) à disposição pelo Podemos. Vamos entrar para ser o melhor prefeito de Águas Lindas, fazendo uma gestão séria e limpa, junto à população.





