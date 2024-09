Asa delta cai próximo à Catedral de Brasília, deixando um ferido

Um asa delta caiu, por volta de 16h30 desta terça-feira (10/9), próximo à Catedral de Brasília, deixando o piloto ferido. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados para prestar os primeiros socorros e ficarem responsáveis pelo local.

O praticante de voo livre, identificado como M.P.S., tem 57 anos e foi transportado ao Hospital de Base (IHBB) estável e consciente, com escoriações leves na face e membros superiores. As causas do acidente não foram divulgadas.