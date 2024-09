Umidade do ar chegou a 15% nesta terça-feira (10) e previsão é a mesma para amanhã (11)

Nesta terça-feira (10/9), o Distrito Federal registrou 15% de umidade relativa do ar no Gama e a máxima ficou em 76% em Planaltina. A temperatura variou de 31º C no Gama a 10,8 º C registrada em Planaltina.

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que amanhã (11) o tempo quente e seco se mantenha, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 15%.



O Inmet emitiu alerta laranja para o Distrito Federal. O alerta laranja é um nível abaixo do vermelho, que representa risco muito alto. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.







Recomendações:



Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).