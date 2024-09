Antes de espancar criança, detento agrediu outro familiar e foi levado à UPA

Uma criança de 7 anos ficou gravemente ferida depois de ser espancada com chutes e socos pelo primo, um homem de 37 anos. André Gabriel Ribeiro da Silva, autor do crime, cumpria pena por homicídio no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e havia ganhado a liberdade um dia antes, na segunda-feira (9/9). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar do DF (PMDF).

O crime ocorreu no Setor de Chácaras 8 de Sobradinho, na tarde dessa terça-feira (10/9). O Correio foi até o local e conversou com familiares de André. Sem se identificar, uma parente contou que ele saiu do CPP e seguiu caminhando até a região de Sobradinho. O relato é de que o homem vinha tendo episódios de surtos constantemente. "Dentro da cadeia, ele disse que tinha sido espancado e, desde então, vinha tendo confusão mental", contou.

Crime ocorreu no Setor de Chácaras 8 de Sobradinho, na tarde de ontem (foto: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

A parente disse que, na segunda-feira, quando André chegou em casa, todos estranharam, pois não sabiam da decisão judicial de soltura. Na mesma noite, o detento partiu para cima de um familiar sem motivo aparente. "Ele não estava reconhecendo ninguém praticamente, mas ao mesmo tempo dizia que éramos a família dele." Na madrugada, por volta das 4h de ontem, os familiares acionaram os bombeiros para levar André até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade, pois havia tido outro surto.

André permaneceu por algumas horas na UPA e os médicos receitaram a ele remédios controlados. No entanto, o acusado voltou para Sobradinho pela manhã e permaneceu sentado numa calçada até a tarde. "Do nada, chegou para gente a informação que ele tinha entrado na casa do tio (que fica a poucos metros) e cometido essa barbárie", contou a parente.

Crime

O tio de André e pai da criança de 7 anos disse à polícia que não queria que o sobrinho fosse visitá-lo. Com a desculpa de ir buscar documentos, André aproveitou o momento que o tio fazia um serviço em uma residência ao lado e invadiu a casa.

Na residência estavam os dois primos do acusado, incluindo a vítima, e a mãe das crianças. Segundo o sargento da PMDF Rogério Guedes, o homem desferiu socos e chutes no primo sem nenhum motivo. Depois, trancou a casa e, ao sair, se deparou com o tio.

Um vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que os dois iniciam uma briga no meio da rua. A PM chegou minutos depois e prendeu André em flagrante. Ele vai responder por tentativa de homicídio.

André acumula uma vasta ficha criminal por homicídio e tentativa de homicídio. A última vez ficou detido na Papuda por 12 anos. Até o fechamento desta edição, a criança permanecia internada em estado grave no Hospital Regional de Sobradinho.