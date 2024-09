Preso por espancar criança acumula homicídio e já tentou matar desafeto

André Gabriel Ribeiro da Silva, 37 anos, foi preso por policiais militares após tentar assassinar o próprio primo, de apenas 7 anos, em Sobradinho, na tarde desta terça-feira (10/9). Ele acumula um histórico criminal que inclui um homicídio e tentativa de assassinato, o que resultou em mais de 20 anos de condenação, apesar de ter cumprido 12 anos em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda.

Conforme um documento obtido pelo Correio, em 15 de outubro de 2008, no Setor de Mansões Itiquira, em Planaltina, André e um comparsa, utilizando uma motocicleta, dispararam contra um grupo de pessoas que se encontrava em uma calçada. Uma das vítimas acabou falecendo.



A motivação do crime teria sido um suposto envolvimento de um dos alvos dos disparos — que sobreviveu — com a namorada do comparsa de André.

Além do homicídio, ele possui registro por tentativa de homicídio. Em janeiro de 2008, André atirou contra um homem no Condomínio Mestre d’Armas, em Planaltina. O ataque foi motivado pelo encontro da vítima com um desafeto do acusado. André só passou a responder os dois crimes após ser capturado, em fevereiro de 2013.

Na ficha criminal de André na Papuda, constam 22 ocorrências de indisciplina, incluindo desobediência a ordens de agentes penitenciários e a entrega, recebimento ou arremesso de objetos entre celas, alas, pátios ou pavilhões, tanto para dentro quanto para fora do estabelecimento.

O acusado cumpriu 56% das penas acumuladas, que somam 20 anos e 11 meses de prisão. Ele conseguiu ingressar no regime aberto na segunda-feira (9/9), o que permite que o sentenciado trabalhe durante o dia e retorne para casa à noite, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Crime contra o primo

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), André foi até a casa, que pertence ao tio, e, após discutir por não ter recebido visitas enquanto estava na prisão, invadiu o local e passou a agredir a criança, que é seu primo.

Após as agressões, o acusado, que ficou preso por 12 anos, trancou a casa, deixando as vítimas — incluindo o irmão e a mãe da criança — presas no interior, e tentou fugir. Nesse momento, foi contido pelo pai da criança, seu tio. Nas imagens, os dois entram em luta corporal. Veja o vídeo.

A vítima foi atingida por golpes de espátula, além de socos e chutes. Em estado grave e com cortes na cabeça, foi levada às pressas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O agressor foi levado por policiais militares do 13º Batalhão à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal.