CLDF concede título de cidadão honorário ao ministro do STF Cristiano Zanin

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou o projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadão Honorário de Brasília ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

O projeto, apresentado em agosto do ano passado, é de autoria dos deputados Wellington Luiz e Hermeto, ambos do MDB. Antes de ser aprovado no plenário, o texto passou pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Cristiano Zanin nasceu em 15 de novembro de 1975 em Piracicaba (SP) e é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com especialização em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Ele ganhou destaque ao atuar como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos processos relacionados à Operação Lava-Jato.

Em 1º de junho do ano passado, Zanin foi indicado por Lula para ocupar a vaga de ministro do STF, deixada após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Após sabatina no Senado, tendo o nome aprovado recebendo 58 votos favoráveis e 18 contrários, tomou posse na Suprema Corte em 3 de agosto.