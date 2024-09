Câmera registra imagem de menino de 10 anos na rua pouco antes de desaparecer

Imagens de câmeras de segurança colhidas pela Polícia Civil (PCDF) mostram o pequeno João Miguel da Silva Souza, 10 anos, caminhando na rua onde mora, horas antes de desaparecer. O menino está desaparecido há 13 dias, depois de sair de casa em uma bicicleta, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O vídeo foi registrado por volta das 14h30 de 30 de agosto, pouco antes da tia de João constatar o sumiço do sobrinho. Na imagem, o garoto aparece sozinho. Ao Correio, Adriana contou que o menino brincava na rua com colegas e estava em uma bicicleta.

Ao notar a demora do sobrinho ao voltar para a casa, a mulher resolveu sair para procurá-lo e não o encontrou mais. Desde o dia do desaparecimento, familiares e amigos têm feito buscas na região, principalmente em áreas de mata. “Chegam muitos trotes sobre a possível localização dele e, quando chegamos, é mentira. Nos primeiros dias eu achei que ele tinha saído, ido para a casa de algum coleguinha. Mas, agora, não estou com bom pressentimento”, desabafa.

Devido à gravidade do caso, a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) divulgou as imagens do menino. Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone 197, da Polícia Civil.