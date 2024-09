Menino de 10 anos está há 11 dias desaparecido no DF; polícia investiga

Um menino de 10 anos está há 11 dias desaparecido no Distrito Federal. João Miguel da Silva Souza saiu de casa em 30 de agosto, no Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Setor de Inflamáveis, e não retornou mais. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.



Segundo a família, a criança saiu da residência entre 17h e 18h. O menino vestia um short estampado de cor azul, blusa laranja e estava em uma bicicleta pequena azul.

Devido à gravidade do caso, a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) divulgou as imagens do menino. Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone 197, da Polícia Civil.