Estudante de Planaltina esbanja talento como cantor e multi-instrumentista

Apresentação as cegas no The Voice Kids - (crédito: Divulgação/Alejandro Rodrigues)

Já imaginou conhecer seu ídolo da música e se apresentar com ele? E, melhor ainda, ser presenteado com um instrumento novinho em folha? Pois foi esse o sonho que Alejandro Rodrigues, de 11 anos, realizou no último mês, ao conhecer o cantor Zezé Di Camargo, na Feira da Uva, em Planaltina. Em lágrimas, o garoto pôde abraçar sua principal inspiração musical, subindo ao palco munido de sua sanfona e, claro, de muito talento!

Na última quarta-feira, Alejandro, cujo objetivo é seguir a carreira de cantor sertanejo, fez mais um show. Dessa vez, para a reportagem do Correio. Em sua casa, no Condomínio Mestre D'Armas, ele também compartilhou histórias de determinação e conquistas. O pai, José Marcos Rodrigues, 41, conhecido como Leãozinho do Forró, não escondeu a emoção e o orgulho pelo sucesso do filho.









Também músico e cantor, o patriarca se tornou o maior incentivador de Alejandro, ensinando-o a tocar violão, teclado e sanfona quando o menino tinha 6 anos. "Eu levava na brincadeira, achava divertido. Mas, com 7 anos, decidi que aquela seria a minha profissão. Cantar e tocar sanfona viraram minha paixão, então, passei a treinar todos os dias com a ajuda do meu pai", relembra.

Assim, começaram as primeiras apresentações em Planaltina e no Entorno. No YouTube, o sucesso foi meteórico, pois, em pouco tempo, o garoto alcançou mais de 30 milhões de visualizações, enquanto no Instagram, ele conta com mais de 200 mil seguidores. Com a popularidade crescendo, ele logo se tornou uma personalidade em sua cidade, sendo conhecido como "mini Zezé", em referência ao seu ídolo do sertanejo.

Sucesso nacional

Em 2023, veio a virada de chave na carreira de Alejandro. Após muita persistência e treino, ele conseguiu participar do programa The Voice Kids, da TV Globo, no qual se tornou finalista pelo time de Carlinhos Brown. Mas a caminhada não foi fácil nessa acirrada disputa. Ainda na inscrição, ele concorreu com cerca de 50 milhões de crianças e adolescentes, dos quais somente 58 foram aprovados para se apresentarem.

"Quando, enfim, tivemos certeza de que Alejandro iria se apresentar, corri atrás de boas roupas e avisei à escola sobre sua ausência. Acredita que as pessoas não 'botaram fé' que ele iria aparecer na TV? Como não tínhamos boas condições, fomos em lojas para tentar negociar as roupas, mas fizeram pouco caso. A própria professora desconfiou do que contamos. Foi díficil", recorda José Marcos.

Nos estúdios do programa, a ansiedade tomou conta de pai e filho. "Eu pensei: 'se virarem a cadeira, vou entrar no grupo do primeiro jurado que me escolheu' (isto é, aquele que virou a cadeira primeiro)", conta Alejandro. A música para as audições às cegas não poderia ser de outro artista senão de Zezé Di Camargo. Acompanhado de sua sanfona, o adolescente soltou a voz com a canção Andorinha Machucada.

Aprendizado

Foi no momento do refrão que a cadeira de Carlinhos Brown virou. "Eu tive que segurar muito a emoção para não me desconcentrar", confidencia. Ao lado de Fátima Bernardes, o pai do participante não segurou as lágrimas. Em seguida, os artistas Mumuzinho e IZA também se renderam ao talento do garoto.











"A sanfona é o instrumento que mais parece com um abraço", ressaltou o primeiro jurado a virar a cadeira, após ser escolhido por Alejandro. "Em casa, foi uma loucura. Todo mundo assistindo e me mandando mensagem. Parecia até jogo do Brasil, de tanto que estavam animados", destaca Leãozinho do Forró, ao se referir à torcida da família.

Alejandro saiu da competição na penúltima etapa, ficou triste, mas a eliminação foi um aprendizado. "Quando perdi, fiquei bravo e não quis aceitar. Mas, depois, entendi que já havia chegado longe e que minha carreira só estava começando. Aprendi a não desistir", afirma. De volta a Planaltina, ele foi surpreendido com uma bolsa de estudos em um colégio particular e, na entrada da principal avenida da região, teve sua conquista exposta em um grande banner.

Futuro

De origem simples, o adolescente, que no momento divide o quarto/estúdio com a irmã caçula, almeja ter seu próprio espaço para ensaiar. Ao lado da cama, ele expõe as primeiras sanfonas que ganhou dos pais — uma delas, fruto de uma vaquinha feita pelo restante da família. Na parede da sala, estão as placas que recebeu do YouTube por seu destaque na rede. Em todo canto da casa, há um pouco de sua trajetória.

Além do sonho de ser reconhecido por seu talento, Alejandro quer mudar a vida da família. "Ele entrou no The Voice falando que, se ganhasse, compraria um lote para a mãe. Nossa casa é muito pequena, então, sempre que vamos gravar vídeos ou ensaiar, precisamos mudar os móveis de lugar. Vira uma bagunça, e a mãe dele fica brava", diz José Marcos, aos risos.

Depois que conheceu Zezé, foi a vez de cantar com o sertanejo Leonardo. "Toda hora chegam convites para apresentações, podcasts e entrevistas", diz o menino. Para o futuro, os planos incluem novas composições e mais aprimoramento.

Quem conhece Alejandro pela primeira vez surpreende-se com sua timidez, que vai embora no momento em que ele pega a sanfona e solta a voz. Qualquer inibição fica para trás. É o momento do (seu) show.