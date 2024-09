Escola de Música de Brasília enfrenta falta de água nesta quarta-feira (04/09)

Alunos e professores da Escola de Música de Brasília (EMB) estão sofrendo com a falta de água desde o fim da tarde desta terça-feira (3/9). Parte dos banheiros e bebedouros estão sem água.

Davson de Sousa é diretor da escola e explica sobre o problema. “A água está chegando com baixa pressão e isso faz com que a nossa caixa d' água não encha para distribuir a água pela escola”, contou.



A EMB conta com mais uma caixa d' água e por isso, de acordo com Davson, as aulas ainda continuaram. “O pessoal está indo para a parte do teatro, que é a área onde fica a outra caixa d' água, para utilizar os banheiros e os bebedouros. Espero que esse problema seja resolvido”, afirmou.



Questionada sobre o problema, a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) informou em nota que irá encaminhar uma equipe ao local para verificar as tubulações da rede de água que atende à escola.



*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho