Superquadra Viva! propõe unir moradores e comerciantes da 410 e da 411 Norte

Um evento para celebrar a arte do encontro chega ao Plano Piloto. O BsB Ocupa, movimento cultural da cidade, lança nas quadras comerciais 410 e 411 Norte o projeto Superquadra Viva! A atividade ocorre em 14 e 15 de setembro (sábado e domingo), oferecendo diversas expressões artísticas, cinema, feiras, oficinas, jardinagem e muito mais.

A ideia é que cada empreendimento da quadra possa oferecer ou apoiar uma atração, uma programação especial para o festival, resultando em diversos “palcos” e atividades espalhadas por toda a quadra.

No sábado (14/9), a programação abre os caminhos e faz uma espécie de esquenta para o dia seguinte, que será todo de festa. A partir do meio-dia, uma Feira Indígena será organizada pela loja Tapuiá. Entre 14h e 18h, é a vez da Baguncinha, organizada pelos empreendedores da Boa Viagem Discos, Casinha e Granulado. A partir das 18h, o Cinema no olho da rua comanda a rua com a exibição de cinema ao ar livre. O encerramento da noite é com DJ Sá e suas Afrobrasilidades, no Baóbar, das 21h às 23h.

No domingo (15/9), as atrações ocorrem entre às 10h e às 23h, em alusão à numeração das quadras, começando com aulão de ioga e terminando com chorinho. Ao longo do dia, estão previstas oficinas, baile de charme, fanfarras, grupos percussivos, forró, brega, samba e seresta. Em paralelo, feiras e projeções nos prédios.

Leonardo Rodrigues, idealizador do projeto, acredita que muitos moradores acabam não conhecendo a própria quadra onde moram. Por isso, o Superquadra Viva! se propõe a facilitar essa aproximação, fomentando um novo tipo de vivência e convivência entre as chamadas quadras residenciais e comerciais. “Por dois dias na 410/411 Norte, todo piso será palco, toda parede, mural, e a quadra inteira, poesia!”, completa.

Adesões

Leonardo passou de porta em porta, convidando os comerciantes para se engajarem na proposta e conseguiu 15 adesões. João Vítor, do Recanto Favorito, foi um dos que aceitou o convite. Para ele, é uma grande satisfação fazer parte da história e participar de mais um evento nas quadras que compõem a Baixa Asa Norte, como a área é conhecida, “especialmente a 410, onde estamos há sete anos”.

Quem também está empolgado é Antônio Sousa, criador do projeto Mapa de Afeto e parceiro do Superquadra Viva!. “Acredito muito na atividade na quadra, para que você a explore de um jeito diferente, tenha uma experiência autêntica e única, com benefício, arte, moda, cultura, música, tudo com desconto, que é sempre bom, fomentando a economia local.”

À frente do Baóbar, Neo, está confiante. “Eu queria muito ter uma programação que envolvesse todas as pessoas que atuam nas duas comerciais. Isso nos fortalece como empresários, vizinhos e como trabalhadores da cultura que querem ver, em Brasília, um espaço de acolhimento e resistência”, diz. Seguindo a tradição dos domingos, o espaço vai participar com roda de samba, das 19h30 às 21h30.

Leonardo Rodrigues diz que um desejo comum é fazer uma ocupação que esteja em diálogo com os moradores e ao mesmo tempo reivindique uma cidade viva, uma cidade parque como foi planejada para ser. “Então, essa é uma provocação, uma convocação. Por que não unir todos nós num grande evento que convide os moradores e brasilienses em geral a conhecer a quadra toda?, pergunta.

Moradores

O casal Thalita Sacramento, 35 e Wellington Barbosa Batista, 34, mora na SQN 411 há dois anos. Para o arquivista, o Superquadra Viva! é empolgante. “Traz esse espírito de comunidade, além de apoiar as iniciativas populares, tanto no comércio quanto na cultura local”. Ele conta que frequenta as comerciais, mas reparou na chegada de novos estabelecimentos que ainda não visitou. “O fim de semana será uma ótima oportunidade para fazer isso”, diz Thalita.

Moradora da SQN 410 há 13 anos, a assessora técnica do Ministério da Saúde Carina Bernades, 50, acha incrível a ideia de fazer uma feira para aproximar quem mora nas quadras residenciais dos comerciantes locais. “Sou assídua frequentadora da comercial e acredito que conheço todos os estabelecimentos”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

14 de Setembro

12h: Feira indígena (Tapuiá)

14h: Baguncinha (Casinha)

16h: Sarau - Pretas que escrevem (Quilindo Quilombo)

18h: Cinema no olho da rua (Boa Viagem discos & Granulado)

21h: Afrobrasilidades (Baóbar)

15 de Setembro

10h: Aulão Yoga (Boa Viagem Discos)

10h30: Revitalização Canteiro (canteiro da quadra)

10h50: Aves Migratórias (Bar dos Amigos)

12h: Me chame pelo nome (Na toca)

13h30: Feira do Mapa (Pizzaria Vespa)

14h-: Baile de Charme (Baóbar)

15h30: A vida é um Doce (Casinha)

16h: Xote (Recanto Favorito & Raip)

17h: Batukenjé (canteiro da quadra)

18h30: Brasilidades (Só Bora)

19h30: Samba (Baóbar)

20h: Seresta (Na Toca)

20h30: Paredão (Breu Shop)

22h: Chorinho (Moe's Pub)